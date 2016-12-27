Буре и Фетисов вошли в первую пятерку лучшего состава в истории молодежных ЧМ

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Известные в прошлом игроки сборной СССР и России Вячеслав Фетисов и Павел Буре вошли в первую пятерку лучшей сборной в истории молодежных чемпионатов мира по хоккею по версии телеканала TSN.
К началу 41-го первенства мира среди хоккеистов не старше 20 лет в Монреале и Торонто была составлена символическая сборная предыдущих 40 турниров. В первую пятерку исторической сборной вошли вратарь Мэнни Легаси (Канада), защитники Фетисов и Дион Фанеф (Канада), нападающие Буре, Владимир Ружичка (Чехия) и Джордан Эберле (Канада). Фетисов в составе молодежной сборной СССР становился чемпионом мира в 1976, 1977 и 1978 гг. На двух последних турнирах был признан лучшим защитником. Буре стал чемпионом мира среди молодежи в 1989 году и также был признан лучшим хоккеистом в своем амплуа.
Помимо Буре и Фетисова, в состав команды вошли отечественные хоккеисты - вратарь Евгений Белошейкин (участие в чемпионатах мира 1985, 1986, 1987 гг.), защитник Михаил Татаринов (1984, 1985, 1986), нападающие Александр Могильный (1987, 1988, 1989), Александр Овечкин (2003, 2004, 2005) и Владимир Крутов (1979, 1980).
Полностью состав опубликован на странице телеканала в сети микроблогов Twitter.
TSN's All-time #WorldJuniors team. VIDEO: https://t.co/MgyKEVWLUq pic.twitter.com/wvnhmknPYX— TSN (@TSN_Sports) 27 декабря 2016 г.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.