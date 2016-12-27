"Бруклин" обыграл "Шарлотт" и прервал серию из пяти поражений в НБА

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" победил "Шарлотт" со счетом 120:118 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольного ассоциации (НБА).

Лучшим в составе победителей стал защитник Боян Богданович, набравший 26 очков. У проигравших 24 очка на счету защитника Николя Батюма.

Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова прервал 5-матчевую серию поражений и поднялся на предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав восемь побед в 30 матчах. "Шарлотт" идет на четвертой строчке на Востоке, выиграв 17 встреч из 31.

В следующем матче 29 декабря "Бруклин" в гостях встретится с "Чикаго".

Результаты других матчей игрового дня:

"Вашингтон" - "Милуоки" - 107:102

"Орландо" - "Мемфис" - 112:102

"Детройт" - "Кливленд" - 106:90.