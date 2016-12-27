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Хоккейный матч команд Приамурья и КНР пройдет 14 января на льду реки Амур

Спорт
27 декабря, 6:28 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 27, декабря. /ТАСС
Спортсмены из КНР посетят Благовещенск и примут участие во втором этапе международного спортивного фестиваля "Добрый лед"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство по физической культуре и спорту Амурской области и управление по физической культуре провинции КНР Хэйлунцзян согласовали дату проведения международного хоккейного матча на льду Амура. Он состоится 14 января, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Хоккейный матч по итогам переговоров делегации китайской провинции и области пройдет 14 января на пограничной реке Амур. Юношеская и детская команды двух регионов сыграют на льду реки две игры", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после матчей китайские спортсмены посетят Благовещенск и примут участие во втором этапе международного спортивного фестиваля "Добрый лед", который посвящен 70-летию отечественного хоккея.

Международный фестиваль "Добрый лед" стартовал в субботу в Амурской области. Его первым этапом стал хоккейный турнир с участием детских команд из Благовещенска, Свободного, Нерюнгри, Ванино, а также из КНР.

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