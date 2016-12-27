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Гурьянов: cборной Канаде повезло в матче молодежного ЧМ с россиянами

Спорт
27 декабря, 8:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Сборная России проиграла канадцам в своем первом матче на турнире со счетом 3:5
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборной Канаде везло чуть больше, чем команде России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение высказал нападающий сборной России Денис Гурьянов, которого цитирует официальный сайт турнира.

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"Команды играли на приличных скоростях, - сказал Гурьянов. - Обе сборные хорошо играли на протяжении 60 минут, но временами сопернику везло чуть больше, чем нам".

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто и продлится до 5 января. В следующем матче россияне 28 декабря сыграют с командой Латвии.

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