Гурьянов: cборной Канаде повезло в матче молодежного ЧМ с россиянами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборной Канаде везло чуть больше, чем команде России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение высказал нападающий сборной России Денис Гурьянов, которого цитирует официальный сайт турнира.

Сборная России проиграла канадцам в своем первом матче на турнире со счетом 3:5

"Команды играли на приличных скоростях, - сказал Гурьянов. - Обе сборные хорошо играли на протяжении 60 минут, но временами сопернику везло чуть больше, чем нам".

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто и продлится до 5 января. В следующем матче россияне 28 декабря сыграют с командой Латвии.