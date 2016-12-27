Барзал: хороший старт помог канадским хоккеистам победить россиян в матче МЧМ

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хороший старт в матче молодежного чемпионата мира по хоккею со сборной России помог канадцам победить. Такое мнение высказал нападающий сборной Канады Мэтью Барзал, которого цитирует официальный сайт турнира.
В первом туре группового раунда канадцы обыграли сборную России со счетом 5:3.
"Мы знали, что будет интенсивная игра, - сказал Барзал - Признаться, эмоции зашкаливали, но мы хорошо стартовали (канадцы открыли счет на 4-й минуте. - Прим. ТАСС) и это помогло нам".
Молодежный чемпионат мира проходит с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. В следующем матче хозяева турнира сыграют со словаками, россияне сыграют с командой Латвии. Обе встречи пройдут в ночь на 28 декабря.