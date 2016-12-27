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Актер Микки Рурк может выйти на ринг в начале 2017 года на Урале

Спорт
27 декабря, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В последний раз он проводил бой в ноябре 2014 года в Москве, нокаутировав американца Эллиота Сеймура
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Микки Рурк

Микки Рурк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Известный актер и боксер Микки Рурк может в феврале-марте провести бой на Урале в рамках программы, в которой также планируется выступление двукратного олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Об этом ТАСС сообщил менеджер Рурка Вадим Корнилов.

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"Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки, - сказал он. - Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России".

В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.

Рурк в ноябре 2014 года вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет. На профессиональном ринге он провел восемь боев, одержал шесть побед (4 нокаутом) и два поединка свел вничью.

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