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Тренер Валерий Петраков не изъявлял желания уйти из "Томи"

Спорт
27 декабря, 10:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам спортдиректора томичей Игоря Кудряшова, ранее всем футболистам было предложено расторгнуть контракты с клубом
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Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер футбольного клуба "Томь" Валерий Петраков не говорил о том, что хочет покинуть команду. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

"Томь" не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. В четверг гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил ТАСС, что "Томь" начнет процесс погашения задолженностей после Нового года. Из-за тяжелой ситуации с финансированием команда может доиграть сезон дублирующим составом, а некоторые футболисты и работники "Томи" обратились в Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностью по заработной плате. Многие игроки уже расторгли контракт с "Томью".

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"Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области (Сергеем Жвачкиным). После этой встречи все может измениться", - сказал Кудряшов.

Также спортивный директор команды рассказал о текущей ситуации в клубе. 

"Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки "Томи", - сказал спортивный директор.

На текущий момент контакт с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньки, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, а вратарь Антон Коченков вернулся в "Локомотив". После 17 туров чемпионата России "Томь" располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

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