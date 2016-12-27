Переход Думбия в "Ньюкасл" стал самым худшим зимним трансфером в истории клуба

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Британское интернет-издание HITC признало переход ивуарийского нападающего Сейду Думбия худшей сделкой в зимнее трансферное окно в истории английского футбольного клуба "Ньюксал".

Думбия перешел в "Ньюксал" за 850 тысяч фунтов стерлингов на правах аренды из "Ромы" зимой 2016 года. Он провел за клуб 3 матча, в которых отыграл 27 минут.

Форвард известен по выступлению за ЦСКА в 2010-2015 гг., с которым дважды становился лучшим бомбардиром Российской футбольной премьер-лиги.

В январе 2015 года ивуариец был продан в итальянскую "Рому" за €14,4 млн. В римском клубе он отметился 2 голами в 13 матчах. Помимо "Ньюксала", Думбия был также арендован ЦСКА и швейцарским "Янг Бойз".