Брагин: ничего страшного в поражении сборной России от канадцев нет

Грузооборот НМТП за 11 месяцев вырос на 5,3% - до 134,7 млн тТранспорт 27 декабря, 11:17
Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытовКосмос 27 декабря, 11:09
Авиакомпания "Аврора" за 11 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 21%Транспорт 27 декабря, 11:09
Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницыОбщество 27 декабря, 11:08
FIVB поддержит развитие снежного волейбола в РоссииСпорт 27 декабря, 11:08
Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клубаСпорт 27 декабря, 11:06
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТОМеждународная панорама 27 декабря, 11:05
Захарова: Вашингтон нацелился на подрыв ядерного паритета с РоссиейПолитика 27 декабря, 11:00
Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИНовости Урала 27 декабря, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нет ничего страшного в поражении сборной России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира с командой Канады. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России.
В ночь на вторник россияне проиграли канадцам со счетом 3:5 в своем первом матче на турнире.
"Для многих это первый чемпионат мира, тем более в Канаде и при такой аудитории. Естественно, это сказалось, - отметил тренер. - Ничего страшного, будем продолжать работать, убирать индивидуальные ошибки. Нужно сделать правильные выводы и улучшать качество игры с каждым матчем".
"Мы играли до конца, бились. И при счете 3:5 у нас были моменты. Но это первая игра, еще весь турнир впереди. Сейчас самое главное для ребят - успеть восстановиться перед предстоящей игрой с командой Латвии".
В понедельник в Монреале и Торонто стартовал молодежный чемпионат мира. В следующей игре россияне в ночь на 28 декабря сыграют с командой Латвии.