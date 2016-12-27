Брагин: ничего страшного в поражении сборной России от канадцев нет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нет ничего страшного в поражении сборной России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира с командой Канады. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России.

В ночь на вторник россияне проиграли канадцам со счетом 3:5 в своем первом матче на турнире.

"Для многих это первый чемпионат мира, тем более в Канаде и при такой аудитории. Естественно, это сказалось, - отметил тренер. - Ничего страшного, будем продолжать работать, убирать индивидуальные ошибки. Нужно сделать правильные выводы и улучшать качество игры с каждым матчем".

"Мы играли до конца, бились. И при счете 3:5 у нас были моменты. Но это первая игра, еще весь турнир впереди. Сейчас самое главное для ребят - успеть восстановиться перед предстоящей игрой с командой Латвии".

В понедельник в Монреале и Торонто стартовал молодежный чемпионат мира. В следующей игре россияне в ночь на 28 декабря сыграют с командой Латвии.