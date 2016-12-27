Капризов: сборная России по хоккею проиграла из-за неоправданных удалений

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла в матче группового раунда молодежного чемпионата мира команде Канады из-за неоправданных удалений. Такое мнение высказал нападающий Кирилл Капризов, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России.
Россияне уступили канадцам со счетом 3:5 в своем первом матче на турнире.
"В первую очередь нам помешали неоправданные удаления, к тому же нам нужно было быстрее выходить из своей зоны, - подчеркнул нападающий. - Конечно, жаль проигрывать, но у нас не одна игра в группе, а четыре. Нужно исключить те ошибки, которые были у нас, и на следующие матчи выходить с другим настроением, главное - не зацикливаться на неудаче".
В следующей игре россияне в ночь на 28 декабря сыграют с командой Латвии.