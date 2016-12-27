Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Капризов: сборная России по хоккею проиграла из-за неоправданных удалений

Спорт
27 декабря, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Форвард отметил, что теперь важно не зацикливаться на неудачном старте
Материал из 1 страницы
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла в матче группового раунда молодежного чемпионата мира команде Канады из-за неоправданных удалений. Такое мнение высказал нападающий Кирилл Капризов, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Смотрите также
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею

Россияне уступили канадцам со счетом 3:5 в своем первом матче на турнире.

"В первую очередь нам помешали неоправданные удаления, к тому же нам нужно было быстрее выходить из своей зоны, - подчеркнул нападающий. - Конечно, жаль проигрывать, но у нас не одна игра в группе, а четыре. Нужно исключить те ошибки, которые были у нас, и на следующие матчи выходить с другим настроением, главное - не зацикливаться на неудаче".

В следующей игре россияне в ночь на 28 декабря сыграют с командой Латвии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Открывший огонь по полиции в Москве мужчина покончил с собой
2
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
3
СК РФ установил имена похитителей россиянина Владимира Безобразова на Украине
4
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
5
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Полиция задержала подозреваемого в сообщениях о минировании бизнес-центров Новосибирска
Темы дня