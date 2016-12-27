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Сергачев: российские хоккеисты могли забросить больше шайб в матче с канадцами

Спорт
27 декабря, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Нападающий считает, что команда плохо играла на пятачке соперника, упуская возможность добить шайбу
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты могли забросить больше шайб в матче молодежного чемпионата мира команде Канады. Такое мнение высказал защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев, которого цитирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборная России в своем первом матче на турнире проиграла канадцам со счетом 3:5.

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"Считаю, что уступили в борьбе "один в один", получали удаления и не смогли ничего сделать в меньшинстве, - отметил форвард. - В первых двух периодах очень мало бросали, возможно, это связано с волнением, в третьем немного исправили ситуацию. В целом, могли забрасывать много, но не добивали шайбу, не поддерживали друг друга в зоне атаки. Нам нужно больше страховать друг друга, тогда все будет нормально".

"Неприятно проигрывать канадцам в Канаде, тем более с таким счетом, - добавил он. - Но турнир скоротечный, если будем расстраиваться, то ничего хорошего не выйдет. Завтра выйдем на игру и будем биться. Нам нужно выходить из группы с высокого места".

В своем втором матче в ночь на 28 декабря сборная России сыграет с командой Латвии.

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