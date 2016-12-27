СМИ: УЕФА разрешил "Шахтеру" провести матч 1/16 финала ЛЕ в Харькове

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил украинскому "Шахтеру" провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской "Сельтой" в Харькове. Об этом сообщает украинский портал "Чемпион".

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет.

Ранее "Шахтер" проводил домашние матчи еврокубков во Львове. С 2016 года донецкий клуб, помимо Львова, начал проводить домашние игры чемпионата Украины в других городах, включая Харьков.

Матч "Шахтер" - "Сельта" запланирован на 23 февраля.