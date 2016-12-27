Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клуба

Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытовКосмос 27 декабря, 11:09
Авиакомпания "Аврора" за 11 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 21%Транспорт 27 декабря, 11:09
Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницыОбщество 27 декабря, 11:08
FIVB поддержит развитие снежного волейбола в РоссииСпорт 27 декабря, 11:08
Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клубаСпорт 27 декабря, 11:06
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТОМеждународная панорама 27 декабря, 11:05
Захарова: Вашингтон нацелился на подрыв ядерного паритета с РоссиейПолитика 27 декабря, 11:00
Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИНовости Урала 27 декабря, 10:59
Петербург в январе объявят конкурс на проектирование Восточного скоростного диаметраТранспорт 27 декабря, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гол в исполнении бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина признан самым красивым из всех, забитых футболистами казахстанского "Кайрата" в сезоне-2016, по версии официального сайта клуба.
Наивысшую оценку получил мяч, забитый 35-летним россиянином в ворота "Тараза".
"Если говорить об Аршавине, то на его счету немало важных мячей в этом году, да и красивыми можно назвать многие из них, - говорится на сайте. - Гол против "Тараза" - это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Анатолия Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину - такое надо видеть".
Россиянин в минувшем сезоне завоевал в составе "Кайрата" серебро чемпионата страны. Полузащитник, который ранее продлил контракт с командой на год, провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 мячей. Ранее Аршавин был признан вторым в списке лучших футболистов чемпионата Казахстана сезона-2016.