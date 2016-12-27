Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клуба

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гол в исполнении бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина признан самым красивым из всех, забитых футболистами казахстанского "Кайрата" в сезоне-2016, по версии официального сайта клуба.

Наивысшую оценку получил мяч, забитый 35-летним россиянином в ворота "Тараза".

"Если говорить об Аршавине, то на его счету немало важных мячей в этом году, да и красивыми можно назвать многие из них, - говорится на сайте. - Гол против "Тараза" - это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Анатолия Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину - такое надо видеть".

Россиянин в минувшем сезоне завоевал в составе "Кайрата" серебро чемпионата страны. Полузащитник, который ранее продлил контракт с командой на год, провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 мячей. Ранее Аршавин был признан вторым в списке лучших футболистов чемпионата Казахстана сезона-2016.