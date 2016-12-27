МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) поддержит развитие снежного волейбола в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

Ранее волейбол на снегу был официально признан в качестве вида спорта в России.

"Мы готовы поддерживать и развивать снежный волейбол вместе с Россией. Это очень интересное направление по своему потенциалу", - сообщил собеседник агентства.

Нынешней зимой в России будет проведено несколько национальных и международных турниров по сноу-волею.

В 2015 году Европейская конфедерация волейбола официально признала сноу-волей разновидностью волейбола. В мае в России был проведен показательный турнир на высоте 2320 метров над уровнем моря.