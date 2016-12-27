Войнов и Зарипов примут участие в Матче звезд КХЛ - 2017

ФАС одобрила продажу 74% акций футбольного клуба "Динамо"Спорт 27 декабря, 13:17
Владимир Путин проводит заседание Госсовета. ВидеотрансляцияОбщество 27 декабря, 13:15
Суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотомПолитика 27 декабря, 13:13
Савченко представила новое общественное движение "Руна"Международная панорама 27 декабря, 13:05
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведяПроисшествия 27 декабря, 12:53
Канадец Фиринг продолжит представлять РФ в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатикеСпорт 27 декабря, 12:46
Fesco приобрела контейнеровоз ледового классаТранспорт 27 декабря, 12:40
AIBA не разрешила Хусаинову участвовать в выборах главы Федерации бокса РоссииСпорт 27 декабря, 12:38
Валокордин и йод могут начать продавать по рецептуОбщество 27 декабря, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского СКА Вячеслав Войнов и нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Департамент проведения соревнований КХЛ определил ряд игроков, которые примут участие в Матче звезд 22 января 2017 года в Уфе.
Команда дивизиона Боброва: Войнов (СКА), Джонатан Чичу ("Слован"), Франсис Паре ("Медвешчак");
дивизиона Тарасова: Оскар Фантенберг (ХК "Сочи"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Владимир Галузин ("Торпедо");
дивизиона Харламова: Никита Филатов ("Лада"), Зарипов, Ян Коварж (оба - "Металлург" Мг);
дивизиона Чернышева: Ян Коларж ("Амур"), Найджел Доус ("Барыс"), Чед Рау ("Куньлунь Ред Стар").
Ранее представители СМИ выбрали 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд. По итогам голосования в состав каждого дивизиона вошли по одному вратарю, защитнику и нападающему. В команде дивизиона Боброва выступят вратарь Игорь Шестеркин (СКА), защитник Чарльз Геноуэй ("Йокерит") и нападающий Райан Стоа ("Спартак"). В сборную дивизиона Тарасова вошли вратарь Илья Сорокин, защитник Игорь Ожиганов (оба - ЦСКА) и нападающий Максим Афиногенов ("Витязь"). За команду дивизиона Харламова сыграют голкипер Павел Францоуз, защитник Кирилл Кольцов (оба - "Трактор") и форвард Дэн Секстон ("Нефтехимик"), за команду дивизиона Чернышева - вратарь Игорь Бобков ("Адмирал"), защитник Захар Арзамасцев и нападающий Кирилл Капризов (оба - "Салават Юлаев").
По итогам голосования болельщиков в число участников Матча звезд вошли:
дивизион Боброва: Павел Дацюк Илья Ковальчук (оба - СКА), Мэтт Эллисон ("Динамо", Минск) Мэттью Гилрой ("Спартака");
дивизион Тарасова: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба -
ЦСКА), Брэндон Козун ("Локомотив"), Мэтт Робинсон ("Динамо", Москва);
дивизион Харламова: Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), Владимир Ткачев ("Ак Барс") , Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Крис Ли ("Металлург", Магнитогорск);
дивизион Чернышева: Линус Умарк ("Салават Юлаев"), Максим Шалунов ("Сибирь"), Владимир Соботка ("Авангард"), Евгений Медведев ("Авангард").
Матч звезд КХЛ состоится в Уфе в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января и также вместит в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч всех звезд Женской хоккейной лиги. Составы звездных сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.