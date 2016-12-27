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Войнов и Зарипов примут участие в Матче звезд КХЛ - 2017

Спорт
27 декабря, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Игра пройдет 22 января в Уфе
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Вячеслав Войнов

Вячеслав Войнов

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского СКА Вячеслав Войнов и нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Департамент проведения соревнований КХЛ определил ряд игроков, которые примут участие в Матче звезд 22 января 2017 года в Уфе.

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Команда дивизиона Боброва: Войнов (СКА), Джонатан Чичу ("Слован"), Франсис Паре ("Медвешчак");

дивизиона Тарасова: Оскар Фантенберг (ХК "Сочи"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Владимир Галузин ("Торпедо");

дивизиона Харламова: Никита Филатов ("Лада"), Зарипов, Ян Коварж (оба - "Металлург" Мг);

дивизиона Чернышева: Ян Коларж ("Амур"), Найджел Доус ("Барыс"), Чед Рау ("Куньлунь Ред Стар").

Ранее представители СМИ выбрали 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд. По итогам голосования в состав каждого дивизиона вошли по одному вратарю, защитнику и нападающему. В команде дивизиона Боброва выступят вратарь Игорь Шестеркин (СКА), защитник Чарльз Геноуэй ("Йокерит") и нападающий Райан Стоа ("Спартак"). В сборную дивизиона Тарасова вошли вратарь Илья Сорокин, защитник Игорь Ожиганов (оба - ЦСКА) и нападающий Максим Афиногенов ("Витязь"). За команду дивизиона Харламова сыграют голкипер Павел Францоуз, защитник Кирилл Кольцов (оба - "Трактор") и форвард Дэн Секстон ("Нефтехимик"), за команду дивизиона Чернышева - вратарь Игорь Бобков ("Адмирал"), защитник Захар Арзамасцев и нападающий Кирилл Капризов (оба - "Салават Юлаев").

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По итогам голосования болельщиков в число участников Матча звезд вошли:

дивизион Боброва: Павел Дацюк Илья Ковальчук (оба - СКА), Мэтт Эллисон ("Динамо", Минск) Мэттью Гилрой ("Спартака");

дивизион Тарасова: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба -

ЦСКА), Брэндон Козун ("Локомотив"), Мэтт Робинсон ("Динамо", Москва);

дивизион Харламова: Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), Владимир Ткачев ("Ак Барс") , Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Крис Ли ("Металлург", Магнитогорск); 

дивизион Чернышева: Линус Умарк ("Салават Юлаев"), Максим Шалунов ("Сибирь"), Владимир Соботка ("Авангард"), Евгений Медведев ("Авангард").

Матч звезд КХЛ состоится в Уфе в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января и также вместит в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч всех звезд Женской хоккейной лиги. Составы звездных сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.

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