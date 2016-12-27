Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом России

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27 декабря нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по итогам опроса журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол". В борьбе за престижное звание он обошел форварда московского "Спартака" Квинси Промеса и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
ТАСС проследил путь Смолова от героя шуток, связанных с его низкой результативностью, до признанного российской футбольной общественностью нападающего, которым интересуются европейские клубы.