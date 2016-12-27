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Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Солодов скончался на 43-м году жизни

Спорт
27 декабря, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В последнее время Солодов работал тренером юниорской команды "Зоркого"
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Дмитрий Солодов скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"26 декабря в возрасте 42 лет скоропостижно ушел из жизни известный в прошлом полузащитник Дмитрий Солодов. Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении пресс-службы.

Солодов выступал за "Зоркий" с 1991 года. Два сезона - с 1999 по 2001 год - хоккеист отыграл в форме архангельского "Водника", после чего вернулся в подмосковный клуб. Кроме этого, спортсмен выступал за "Волгу", "Байкал-Энергию" и "Вымпел". В последнее время работал тренером юниорской команды "Зоркого".

За свою игровую карьеру Солодов дважды становился чемпионом России (1993, 2000), серебряным (2001) и бронзовым призером (2004), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992), четырежды включался в "Список лучших игроков сезона" (1996, 1997, 1998, 1999).

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