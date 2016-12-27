ФК "Уфа" объявит имя нового главного тренера 30 декабря

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" объявит имя нового главного тренера команды в пятницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
Место главного тренера "Уфы" стало вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА. Главным претендентом на этоу должность, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб "Зенита" Сергей Семак.
"Нового тренера объявим 30 декабря. Тогда же будет вся информация", - сказал Газизов.
"Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.