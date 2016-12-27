Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Уфа" объявит имя нового главного тренера 30 декабря

Спорт
27 декабря, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Главным претендентом на этоу должность, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб "Зенита" Сергей Семак
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" объявит имя нового главного тренера команды в пятницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Смотрите также
Сильвестр Игбун (слева)
Газизов: Игбун сможет покинуть "Уфу", если поступит устраивающее всех предложение

Место главного тренера "Уфы" стало вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА. Главным претендентом на этоу должность, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб "Зенита" Сергей Семак.

"Нового тренера объявим 30 декабря. Тогда же будет вся информация", - сказал Газизов.

"Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, чтобы восстановить коллектив
7
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
Темы дня
Реклама