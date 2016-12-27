ФК "Уфа" объявит имя нового главного тренера 30 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" объявит имя нового главного тренера команды в пятницу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Место главного тренера "Уфы" стало вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА. Главным претендентом на этоу должность, по информации СМИ, является входящий в тренерский штаб "Зенита" Сергей Семак.

"Нового тренера объявим 30 декабря. Тогда же будет вся информация", - сказал Газизов.

"Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.