Бетонные работы на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершены на 95%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Бетонные работы на строительстве стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге завершены на 95%. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании-застройщика "Синара- Девелопмент" Тимур Уфимцев.

"За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95%. Оставшиеся 5% - это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идем с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идет сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы", - сказал Уфимцев.

В начале ноября строители закончили монтаж внешнего кольца крыши - последний из 27 блоков весом 112 тонн был установлен над южной трибуной. Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге стартовала 7 октября 2015 года. Современная арена строится на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

На время турнира стадион будет носить название "Екатеринбург-Арена". Он сможет принять 35 тысяч болельщиков. Возведение должно быть закончено до 31 декабря 2017 года, но застройщики надеются сдать стадион раньше срока.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.