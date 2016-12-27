Канчельскис: Смолов должен собрать чемоданы и бежать в европейский чемпионат

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов должен уезжать играть в европейский чемпионат. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.
Во вторник Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол".
"Смолов должен бежать из России, - считает Канчельскис. - Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб. Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать".
В текущем сезоне 26-летний форвард провел за команду 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и выполнил одну голевую передачу.