Футболист Уилкшир уверен, что "Динамо" в 2017 году вернется в РФПЛ

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Австралийский защитник "Динамо" Люк Уилкшир уверен, что в 2017 году бело-голубые вернутся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя "Тосно" на пять очков.
"Сейчас межсезонье. Я в Москве, провожу время с семьей, но уже думаю о второй части чемпионата. Несмотря на то, что я не сомневаюсь, что "Динамо" вернется в премьер-лигу, надо не терять настроя и быть готовыми на 100 процентов", - заявил Уилкшир.
Австралиец выступал за московский клуб в 2008-2014 гг., проведя за "Динамо" 163 официальных матча. С 2016 года защитник выступал за грозненский "Терек", сыграв в сезоне-2015/16 в шести матчах, после чего вернулся в московский клуб. Подписанный в августе контракт рассчитан на один сезон.