Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канадец Фиринг продолжит представлять РФ в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатике

Спорт
27 декабря, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Ранее сообщалось, что канадский специалист освобожден от должности старшего тренера национальной команды, этот пост занял Николай Шимбуев
Материал из 1 страницы
Стивен Фиринг

Стивен Фиринг

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший старший тренер сборной РФ по могулу Стивен Фиринг продолжит представлять Россию в подкомитете Международной федерации лыжного спорта (FIS) по могулу и лыжной акробатике. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

Смотрите также
Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом

Ранее сообщалось, что канадский специалист освобожден от должности старшего тренера национальной команды, этот пост занял Николай Шимбуев. Также сборную России покинули тренер по акробатической подготовке Дин Дарси Доунс и тренер Джим Гордон Шиман.

"Несмотря на то, что мы расстаемся со Стивеном Фирингом, он продолжит представлять Россию в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатике, - сказал Курашов. - Мы договорились продолжать работать совместно с Фирингом. Это очень хороший специалист".

По словам главы ФФР, отставка канадца состоялась по обоюдному согласию сторон. "Хочу подчеркнуть, что мы расстались с Фирингом не из-за профессионального подхода, а потому, что решили, что ряд стоящих перед ним задач, в основном, выполнен. Мы расстались по обоюдному согласию", - добавил он.

Фиринг стал старшим тренером российской команды могулистов в 2010 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, чтобы восстановить коллектив
7
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
Темы дня
Реклама