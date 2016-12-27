Канадец Фиринг продолжит представлять РФ в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатике

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший старший тренер сборной РФ по могулу Стивен Фиринг продолжит представлять Россию в подкомитете Международной федерации лыжного спорта (FIS) по могулу и лыжной акробатике. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

Ранее сообщалось, что канадский специалист освобожден от должности старшего тренера национальной команды, этот пост занял Николай Шимбуев. Также сборную России покинули тренер по акробатической подготовке Дин Дарси Доунс и тренер Джим Гордон Шиман.

"Несмотря на то, что мы расстаемся со Стивеном Фирингом, он продолжит представлять Россию в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатике, - сказал Курашов. - Мы договорились продолжать работать совместно с Фирингом. Это очень хороший специалист".

По словам главы ФФР, отставка канадца состоялась по обоюдному согласию сторон. "Хочу подчеркнуть, что мы расстались с Фирингом не из-за профессионального подхода, а потому, что решили, что ряд стоящих перед ним задач, в основном, выполнен. Мы расстались по обоюдному согласию", - добавил он.

Фиринг стал старшим тренером российской команды могулистов в 2010 году.