Молодежный состав "Крыльев Советов" сыграет на Открытом кубке Крыма

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежный состав российского футбольного клуба "Крылья Советов" примет участие в Открытом кубке Крыма. Об этом сообщает пресс- служба самарского клуба.

Организаторы турнира ожидают, что в соревнованиях примут участие пять крымских клубов, несколько российских клубов и одна команда из Африки. Точный список команд- участниц станет известен 15 января, тогда же определится и состав групп, и расписание турнира.

Открытый кубок Крыма пройдет в Евпатории с 8 по 22 февраля.