Молодежный состав "Крыльев Советов" сыграет на Открытом кубке Крыма

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежный состав российского футбольного клуба "Крылья Советов" примет участие в Открытом кубке Крыма. Об этом сообщает пресс- служба самарского клуба.
Организаторы турнира ожидают, что в соревнованиях примут участие пять крымских клубов, несколько российских клубов и одна команда из Африки. Точный список команд- участниц станет известен 15 января, тогда же определится и состав групп, и расписание турнира.
Открытый кубок Крыма пройдет в Евпатории с 8 по 22 февраля.