Чемпионки ОИ-2016 по теннису Веснина и Макарова награждены орденами Дружбы

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам Игр-2016 по теннису в парном разряде Елене Весниной и Екатерине Макаровой. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта.
"Спортсменки удостоены высоких знаков отличия в соответствии с указом президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации" от 25 августа 2016 года № 429, которым отмечены заслуги чемпионов и призеров Игр XXXI Олимпиады в Рио-де- Жанейро (Бразилия). Однако в связи с особенностями тренировочного и соревновательного цикла они не имели возможности принять участие в церемонии награждения в Кремле", - говорится в заявлении Минспорта.
Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив 14 августа в финале Рио-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).