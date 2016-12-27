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"Зоркий" окажет поддержку родным скончавшегося хоккеиста Солодова

Спорт
27 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Солодов скончался 26 декабря в возрасте 42 лет из-за оторвавшегося тромба
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководство красногорского клуба по хоккею с мячом "Зоркий" окажет поддержку родным и близким Дмитрия Солодова. Об этом ТАСС сообщил президент красногорского клуба Владимир Статкевич.

Солодов скончался 26 декабря в возрасте 42 лет из-за оторвавшегося тромба.

"Мы окажем всяческую поддержку, также поможем деньгами. Вчера эта новость пришла к нам поздно вечером, очень жаль", - сказал Статкевич.

За свою игровую карьеру Солодов дважды становился чемпионом России (1993, 2000), серебряным (2001) и бронзовым призером (2004), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992), четырежды включался в список лучших игроков сезона(1996, 1997, 1998, 1999).

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