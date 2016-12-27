"Русская зима" может стать прощальным турниром для чемпиона ОИ-2008 Сильнова

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов может выступить на соревнованиях "Русская зима - 2017" до официального завершения карьеры. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы министерства физической культуры и спорта Московской области на которой также присутствовал глава ведомства Роман Терюшков.

Ранее 32-летний легкоатлет был избран на пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам Сильнова, он не планирует совмещать новую должность со спортивной карьерой.

"Я продолжаю поддерживать спортивную форму, - сказал атлет. - Хочу сделать финальный аккорд до официального завершения карьеры. Думаю, это произойдет в 2017 году, но соревнование я еще не выбрал. Не исключаю, что это будет "Русская зима".

"Можно и к лету попробовать подготовиться и выступить на турнире в Жуковском", - добавил Сильнов.

"Русская зима" пройдет в Москве 4-5 февраля.