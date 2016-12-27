Самый возрастной капитан в истории сборной Украины по футболу Шевчук завершил карьеру

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Защитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Вячеслав Шевчук завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

"Легенда "горняков", один из самых опытных футболистов, защищавший цвета "Шахтера" на протяжении более чем 12 лет, Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе", - говорится в заявлении клуба.

В составе "Шахтера" Шевчук провел 239 матчей и забил 4 мяча. Он 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды - Суперкубок, а в сезоне-2008/09 - Кубок УЕФА.

Летом на чемпионате Европы во Франции 37-летний Шевчук стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины.