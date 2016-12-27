Подмосковье может принять матч за звание чемпионки мира по шахматам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская область планирует побороться за право принять матч за звание чемпионки мира по шахматам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Нестеров.

Пресс-конференция посвящена итогам работы министерства физической культуры и спорта Московской области. На ней также присутствовал глава ведомства Роман Терюшков.

"Возможно, в следующем году нам удастся взять в Московскую область матч за звание чемпионки мира, - сказал Нестеров. - В Иране скоро стартует отборочный чемпионат среди женщин. Если победительницей будет наша соотечественница, то у нас есть хороший шанс получить этот турнир".

Место для возможного проведения соревнований еще не определено. "Один из вариантов места проведения турнира - "Крокус Сити", но мы еще думаем", - добавил он.