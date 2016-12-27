Подмосковье может принять матч за звание чемпионки мира по шахматам

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская область планирует побороться за право принять матч за звание чемпионки мира по шахматам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Нестеров.
Пресс-конференция посвящена итогам работы министерства физической культуры и спорта Московской области. На ней также присутствовал глава ведомства Роман Терюшков.
"Возможно, в следующем году нам удастся взять в Московскую область матч за звание чемпионки мира, - сказал Нестеров. - В Иране скоро стартует отборочный чемпионат среди женщин. Если победительницей будет наша соотечественница, то у нас есть хороший шанс получить этот турнир".
Место для возможного проведения соревнований еще не определено. "Один из вариантов места проведения турнира - "Крокус Сити", но мы еще думаем", - добавил он.