Тульский "Арсенал" ведет переговоры с футболистом "Томи" Кириллом Комбаровым

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" ведет переговоры с защитником "Томи" Кириллом Комбаровым о переходе, Виталия Дьякова в команде точно не будет. Об этом ТАСС сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев.
Ранее в СМИ появилась информация, что игроки "Томи" Дьяков и Комбаров могут перейти в "Арсенал".
"Арсенал" ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем", - сказал Аджоев.
В текущем сезоне Комбаров и Дьяков провели по 14 матчей в чемпионате России каждый.