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Тульский "Арсенал" ведет переговоры с футболистом "Томи" Кириллом Комбаровым

Спорт
27 декабря, 14:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников
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Кирилл Кобаров

Кирилл Кобаров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" ведет переговоры с защитником "Томи" Кириллом Комбаровым о переходе, Виталия Дьякова в команде точно не будет. Об этом ТАСС сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев.

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Ранее в СМИ появилась информация, что игроки "Томи" Дьяков и Комбаров могут перейти в "Арсенал".

"Арсенал" ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем", - сказал Аджоев.

В текущем сезоне Комбаров и Дьяков провели по 14 матчей в чемпионате России каждый.

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