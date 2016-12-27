Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вторая "ракетка" мира серб Новак Джокович может не принять участие в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной России. Об этом сообщается на сайте теннисиста.

29-летний Джокович опубликовал расписание своих выступлений на первые три месяца сезона-2017. В нем значатся четыре турнира, среди которых нет матчей Кубка Дэвиса.

Матч Сербия - России пройдет с 3 по 5 февраля в Нише.