Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной России

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вторая "ракетка" мира серб Новак Джокович может не принять участие в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной России. Об этом сообщается на сайте теннисиста.
29-летний Джокович опубликовал расписание своих выступлений на первые три месяца сезона-2017. В нем значатся четыре турнира, среди которых нет матчей Кубка Дэвиса.
Матч Сербия - России пройдет с 3 по 5 февраля в Нише.