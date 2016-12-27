Тренер: сноубордист Мамаев может бороться за медаль на этапе КМ в Москве

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сноубордисту сборной России Антону Мамаеву по силам бороться за попадание в тройку сильнейших в дисциплине биг-эйр на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал старший тренер сборной России Роман Дырин.
Этап пройдет на территории Гребного канала в Крылатском 7 января.
"Сборная России будет представлена 12 спортсменами, конечно, у нас есть и заявка на медаль, - сказал Дырин. - Неоднократно наш спортсмен Антон Мамаев был в финалах этапов Кубка мира. Надеемся, что родные стены помогут ему заработать медаль на соревнованиях".
Всего в турнире примет участие 60 спортсменов из 22 стран.