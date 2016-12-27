Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: сноубордист Мамаев может бороться за медаль на этапе КМ в Москве

Спорт
27 декабря, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Этап пройдет на территории Гребного канала в Крылатском 7 января
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сноубордисту сборной России Антону Мамаеву по силам бороться за попадание в тройку сильнейших в дисциплине биг-эйр на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал старший тренер сборной России Роман Дырин.

Этап пройдет на территории Гребного канала в Крылатском 7 января.

"Сборная России будет представлена 12 спортсменами, конечно, у нас есть и заявка на медаль, - сказал Дырин. - Неоднократно наш спортсмен Антон Мамаев был в финалах этапов Кубка мира. Надеемся, что родные стены помогут ему заработать медаль на соревнованиях".

Всего в турнире примет участие 60 спортсменов из 22 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама