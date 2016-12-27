Около 4 тыс. свердловских волонтеров примут участие в обслуживании ЧМ-2018 на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка 4 тысяч свердловских волонтеров примут участие в обслуживании матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"В обслуживании ЧМ-2018 в Екатеринбурге примут участие четыре тысячи свердловских волонтеров", - приводит департамент слова директора волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе Уральского федерального университета Александра Антимонова.

Также он отметил, что 28 декабря пройдет выставочный матч между командой будущих волонтеров и футбольной командой "Урал-2". "Для нас очень важно уже сейчас, на самых первых этапах подготовки к чемпионату мира, приобщать кандидатов в волонтеры к здоровому образу жизни и прививать им любовь к футболу. На футбольном поле отлично развивается одна из ключевых компетенций для волонтеров - умение работать в команде", - добавил он.

Перед матчем для всех желающих будет проведена традиционная тренировка под руководством профессионального тренера. У каждого кандидата в волонтеры ЧМ-2018 будет возможность примерить на себя роль профессионального футболиста.

Матч между будущими волонтерами и профессионалами в Екатеринбурге будет проходить не впервые. 5 декабря 2016 года, во Всемирный день волонтеров, состоялся футбольный турнир в котором приняли участие 14 мужских и 2 женских команды, всего - более двухсот человек. В борьбе за звание сильнейшей победу одержала команда АКСК. Кроме памятных призов команда-победитель получила право сыграть с ФК "Урал-2".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.