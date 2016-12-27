Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецов, Рублев, Кравчук и Донской сыграют с Сербией в Кубке Дэвиса

Спорт
27 декабря, 16:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
В сентябре российские теннисисты обыграли команду Казахстана в плей-офф Мировой группы, и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса
Материал из 1 страницы
Андрей Рублев

Андрей Рублев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской должны сыграть за сборную России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Матч Сербия - Россия пройдет с 3 по 5 февраля в городе Ниш.

Смотрите также
Новак Джокович
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной России

"Я поговорил с теннисистами и от всех получил согласие. Так что с Сербией должны сыграть Кузнецов, Рублев, Кравчук и Донской. Плюс есть Хачанов и Медведев, - сказал Тарпищев. - О шансах говорить преждевременно, но очевидно, что многое будет зависеть от того, сыграет ли Джокович, или нет".

В сентябре российские теннисисты обыграли команду Казахстана в плей-офф Мировой группы, и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг. Сербская команда становилась обладателем Кубка в 2010 году. В финале турнира 2016 года победила сборная Аргентины, обыгравшая хорватов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч
2
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
3
В России образовался новый ВИЧ
4
Захарова назвала заявления главы МИД Великобритании по Сирии непрофессиональными
5
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
6
В Бурятии после нападения ротвейлера погибла пятилетняя девочка
7
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
Темы дня
Реклама