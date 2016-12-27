Терюшков: футболист Широков способен играть на высоком уровне еще минимум 2-3 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футболист Роман Широков способен играть на высоком уровне минимум 2-3 года и был бы полезен не только клубам российской премьер-лиги, но и национальной сборной. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

20 декабря агент 35-летнего спортсмена Арсен Минасов заявил ТАСС, что Широков может возобновить карьеру в случае получения достойного предложения.

"Роман Широков находится в отличной спортивной форме, тому пример его выступление за любительскую команду "Атлантис", где он забил в два раза больше голов, чем принял участие в матчах, - сказал Терюшков. - Это отличный результат. Я уверен, что Широков станет украшением любого из матчей чемпионата России. Если какой-то из профессиональных клубов пригласит Романа, мы будем поддерживать его и болеть".

"Не сомневаюсь, что Широков еще на протяжении 2-3 лет способен играть на самом высоком уровне, - добавил Терюшков. - Наших доморощенных игроков центра, как Роман, в чемпионате России единицы. При этом, уверен, он был бы полезен не только клубам премьер-лиги, но и национальной сборной".

После чемпионата Европы 2016 года спортсмен завершил профессиональную карьеру. 3 сентября Широков дебютировал за столичный клуб Любительской футбольной лиги "Атлантис". Позже он стал советником министра спорта Подмосковья, а также председателем Общероссийского профессионального союза футболистов.