Оргкомитет ЧМ-2018 надеется, что арена в Петербурге будет сдана в эксплуатацию в 2016 году

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Оргкомитет "Россия-2018" надеется, что стадион в Санкт- Петербурге, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, будет сдан в эксплуатацию на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее генподрядчик строительства стадиона в Санкт- Петербурге компания "Метрострой" заявила, что подписание акта о сдаче арены в эксплуатацию ожидается 26 декабря. Затем губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что строительные работы на стадионе завершены, а акт о сдаче в эксплуатацию должен быть подписан в ближайшие дни.

"Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился - до Нового года, надеемся, сдадут, - сказал Сорокин. - Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и финальную игру турнира.