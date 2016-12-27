Сорокин: ничто не должно помешать успешному проведению Кубка конфедераций

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нет ничего, что могло бы помешать успешному проведению в России Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"В целом пожаловаться не на что. Сложности в подготовке к турниру за 2016 год носили мелкий, рабочий характер. Глобальных вызовов не было и нет ничего такого, что могло бы помешать успешному проведению Кубка конфедераций", - сказал Сорокин.
Он отметил, что на данный момент Международная федерация футбола (ФИФА) положительно оценивает подготовку к проведению Кубка конфедераций. "Самый важный момент для оргкомитета в этом году - жеребьевка Кубка конфедераций. Мы уже получили письмо от ФИФА с высокой оценкой организации этого мероприятия, оно прошло на хорошем уровне. Вообще после каждого мероприятия мы получаем письма из ФИФА, и пока они все были хорошие", - рассказал гендиректор оргкомитета.
"По всем функциям продвигаемся очень ровно, все контракты, связанные с Кубком конфедераций, готовятся или заключены. У нас есть ясность с Минтрансом по бесплатному проезду, подготовлен большой транспортный план. Понятны все средства размещения, практически все подписаны: 11 гостиниц для команд и несколько для арбитров и официальных лиц. Готовим с Первым каналом церемонии открытия и закрытия - концепции уже есть, будем их детализировать в ближайшее время", - заключил собеседник агентства.
Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве ("Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи ("Фишт") и Казани ("Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля.