Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии 27 европейских информационных агентства, в числе которых присутствует ТАСС. Об этом сообщается на сайте "Реала".
В голосовании Роналду опередил первую "ракетку" мира британца Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, которая выиграла три золотые медали на Олимпиаде-2016.
В этом году Роналду уже получил "Золотой мяч", а также по сообщениям СМИ станет лучшим игроком года Международной федерации футбола (ФИФА). В сезоне-2016 португалец выиграл Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Европы.
Польское издание PAP проводит опрос с 1958 года. В нем принимают участие крупнейшие европейские информагентства. Советские и российские спортсмены десять раз выигрывали эту награду.