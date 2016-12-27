Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии 27 европейских информационных агентства, в числе которых присутствует ТАСС. Об этом сообщается на сайте "Реала".

В голосовании Роналду опередил первую "ракетку" мира британца Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, которая выиграла три золотые медали на Олимпиаде-2016.

В этом году Роналду уже получил "Золотой мяч", а также по сообщениям СМИ станет лучшим игроком года Международной федерации футбола (ФИФА). В сезоне-2016 португалец выиграл Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Европы.

Польское издание PAP проводит опрос с 1958 года. В нем принимают участие крупнейшие европейские информагентства. Советские и российские спортсмены десять раз выигрывали эту награду.