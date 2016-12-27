Лыжники Легков, Белов, Петухов и Вылегжанин отстранены и не выступят на "Тур де Ски"

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях шестерых российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Позднее портал "Чемпионат.com" сообщил, что в число отстраненных вошли Легков, Вылегжанин, Белов, Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Иванова позднее подтвердила ТАСС свое отстранение.
"FIS действительно временно отстранила этих спортсменов от соревнований", - сказал тренер.
Таким образом, лыжники пропустят гонку "Тур де Ски", которая пройдет с 31 декабря по 8 января.