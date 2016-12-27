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Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года

Спорт
27 декабря, 16:34 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Лучшей спортсменкой и тренером года также стали представители тяжелой атлетикой: Анастасия Готфрид и Георгий Асанидзе соответственно
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ТБИЛИСИ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/.Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года. Об этом сообщило министерство спорта Грузии, которое определяло победителей в разных номинациях.

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"Я все сделал для того, чтобы своими успешными выступлениями на Олимпиаде 2016 года в Бразилии, на чемпионатах мира и Европы принести успех Грузии, обрадовать жителей нашей страны", - сказал на церемонии награждения 23-летний Талахадзе.

Лучшей спортсменкой и тренером года также стали представители тяжелой атлетикой: Анастасия Готфрид и Георгий Асанидзе соответственно. Лучшим молодым спортсменом был назван Звиад Патаридзе (греко-римская борьба), лучшими паралимпийцами - Звиад Гогочури (дзюдо, мужчины) и Ирма Хецуриани (фехтование, женщины), лучшим представителем неолимпийских видов спорта - Андрей Зинченко (контактное карате), лучшим арбитром - Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба), лучшей спортивной федерацией - Федерация дзюдо, лучшей командой - мужская сборная по баскетболу.

Грузия на Олимпиаде в Рио завоевала две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали, заняв в неофициальном медальном зачете 38-е место (в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Грузия заняла 39-е место).

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