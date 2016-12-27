Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТБИЛИСИ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/.Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года. Об этом сообщило министерство спорта Грузии, которое определяло победителей в разных номинациях.
"Я все сделал для того, чтобы своими успешными выступлениями на Олимпиаде 2016 года в Бразилии, на чемпионатах мира и Европы принести успех Грузии, обрадовать жителей нашей страны", - сказал на церемонии награждения 23-летний Талахадзе.
Лучшей спортсменкой и тренером года также стали представители тяжелой атлетикой: Анастасия Готфрид и Георгий Асанидзе соответственно. Лучшим молодым спортсменом был назван Звиад Патаридзе (греко-римская борьба), лучшими паралимпийцами - Звиад Гогочури (дзюдо, мужчины) и Ирма Хецуриани (фехтование, женщины), лучшим представителем неолимпийских видов спорта - Андрей Зинченко (контактное карате), лучшим арбитром - Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба), лучшей спортивной федерацией - Федерация дзюдо, лучшей командой - мужская сборная по баскетболу.
Грузия на Олимпиаде в Рио завоевала две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали, заняв в неофициальном медальном зачете 38-е место (в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Грузия заняла 39-е место).