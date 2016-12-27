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Тренеры ФК "Локомотив" Лоськов и Пашинин прошли стажировку в мадридском "Атлетико"

Спорт
27 декабря, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Во время стажировки специалисты пообщались с техническим и спортивным директорами "Атлетико", тренерами и ознакомились с системой работы клуба
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тренеры московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском "Атлетико". Об этом сообщается на официальном сайте "Локомотива".

"Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директорами клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Хотелось бы поблагодарить руководство "Локомотива" за предоставленную возможность стажировки в "Атлетико". Такие учебные командировки как эта дают много информации для реализации дальнейшей работы", - сказал тренер по физической подготовке Алексеев.

"Локомотив" после 17 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 балла.

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