Тренеры ФК "Локомотив" Лоськов и Пашинин прошли стажировку в мадридском "Атлетико"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Тренеры московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском "Атлетико". Об этом сообщается на официальном сайте "Локомотива".

"Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директорами клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Хотелось бы поблагодарить руководство "Локомотива" за предоставленную возможность стажировки в "Атлетико". Такие учебные командировки как эта дают много информации для реализации дальнейшей работы", - сказал тренер по физической подготовке Алексеев.

"Локомотив" после 17 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 балла.