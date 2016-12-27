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Тренер: сноубордист Мамаев имеет шансы на попадание на ОИ-2018 в биг-эйре

Спорт
27 декабря, 16:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
В 2018 году биг-эйр дебютирует в олимпийской программе
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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сноубордист Антон Мамаев имеет самые высокие шансы среди российских спортсменов на успешный отбор на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхнае в дисциплине биг- эйр. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Роман Дырин.

"На Олимпиаду 2018 года нам предстоит еще отобраться, нужно попадать в финалы на этапах Кубка мира и на чемпионате мира, бороться в финале, зарабатывать рейтинговые очки, - сказал Дырин. - Скорее всего, в составе сборной России по силам отобраться на Игры только Антону Мамаеву, это очень высокий уровень. И ребятам, которые еще не имеют в своем арсенале трюков определенного уровня сложности, будет сложно угнаться за лидерами".

В 2018 году биг-эйр дебютирует в олимпийской программе.

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