Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор осуществляет итоговую проверку документов для выдачи заключения о соответствии стадиона на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице- губернатора Игоря Албина.

"В настоящее время заказчик в лице комитета по строительству проводит приемку выполненных ОАО "Метрострой" работ. Специалистами Ростехнадзора осуществляется итоговая проверка для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов", - сообщили в аппарате. В Смольном отметили, что генподрядчик 26 декабря направил уведомление о завершении первого этапа общестроительных работ: в полном объеме выполнены несущие и ограждающие конструкции стадиона, металлоконструкции крыши, кровельное покрытие, в том числе, светопрозрачное заполнение, механизация крыши и механизмы поля, фасадные работы. "Застройщик в лице комитета по строительству Санкт-Петербурга представил полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", - подчеркнули в аппарате вице- губернатора.

Срок получения разрешения в аппарате пока не называют, ссылаясь на большой объем документов. При этом источник в Смольном сообщил ТАСС, что само разрешение на ввод в эксплуатацию может появиться 29 декабря, когда планируется осмотр стадиона губернатором Петербурга.

На втором этапе строительства стадиона будут реализованы проектные решения, касающиеся адаптации объекта к требованиям ФИФА, мероприятия будут проведены во взаимодействии с АНО "Организационный комитет "Россия-2018" и АНО "Арена-2018". "Работы по адаптации объекта, созданию временной инфраструктуры Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018, а также созданию периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта, будут реализованы в первой половине 2017 года", - отметили в аппарате.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря. В этот день в компании "Метрострой" заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. По словам представителя компании, документы переданы заказчику и стали основанием для обращения в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.