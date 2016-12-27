Боксер Алоян оспорит лишение его серебра Игр-2016 до Нового года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян до Нового года подаст апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

"Апелляция будет подана на этой неделе. Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке", - сказал Кравцов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Алоян завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.