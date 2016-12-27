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Боксер Алоян оспорит лишение его серебра Игр-2016 до Нового года

Спорт
27 декабря, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Россиянин был лишен олимпийской медали за нарушение антидопинговых правил
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян до Нового года подаст апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

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"Апелляция будет подана на этой неделе. Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке", - сказал Кравцов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Алоян завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.

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