Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубов

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист "Краснодара" Марат Измайлов ответил отказом на предложения перейти в другие клубы зимой. Об этом ТАСС сообщил агент 34-летнего полузащитника Паулу Барбоза.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Измайловым интересуется московский "Локомотив".

"У него есть контракт с "Краснодаром", он останется в команде до конца сезона. Зимой никуда не перейдет, - сказал Барбоза. - У него были предложения, но мы сразу сказали, что останемся в "Краснодаре".

В текущем сезоне Измайлов сыграл за "Краснодар" в 11 матчах, забив два гола.