"Анжи" объявил о необходимости продажи ведущих игроков в связи с финансовыми проблемами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" продаст ведущих игроков команды для решения финансовых проблем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее было объявлено о том, что один из ведущих полузащитников команды Бернард Бериша в ближайшее время станет игроком грозненского "Терека".

"Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков "Анжи" в другие клубы", - говорится в заявлении.

Также клуб попросил не связывать данное событие с отказом акционера или руководства клуба развивать команду.

В текущем сезоне "Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав по итогам 17 туров 20 очков. --0--жв/шо