Московское "Динамо" вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские "Динамо" в трех партиях обыграло красноярский "Енисей" в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.
В финале москвички сыграют с победителем пары "Динамо" (Казань) - "Протон" (Саратов). Второй полуфинальный матч состоится во вторник, начало - в 19:00 мск.
"Финал четырех" Кубка России проходит в Казани. Решающий матч состоится 28 декабря.