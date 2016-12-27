Московское "Динамо" вышло в финал Кубка России по волейболу среди женщин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские "Динамо" в трех партиях обыграло красноярский "Енисей" в полуфинале Кубка России по волейболу среди женщин.

В финале москвички сыграют с победителем пары "Динамо" (Казань) - "Протон" (Саратов). Второй полуфинальный матч состоится во вторник, начало - в 19:00 мск.

"Финал четырех" Кубка России проходит в Казани. Решающий матч состоится 28 декабря.