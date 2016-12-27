Бюджет ФК "Крылья Советов" на 2017 год составит 500 млн рублей

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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бюджет футбольного клуба "Крылья Советов" на 2017 год составит 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
"На следующий год "Крыльям Советов" выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов - раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет - будем жить как есть", - сказал Шляхтин.
После 17 туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.