Агент: Луису Адриано нравится, как Каррера работает в "Спартаке"

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильскому нападающему итальянского футбольного клуба "Милан" Луису Адриано нравится стиль работы тренера "Спартака" Массимо Карреры. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Жилмар Велоз.

По информации ТАСС, трансфер форварда Адриано из "Милана" в "Спартак" должен состояться до начала первого тренировочного сбора команды в январе.

"На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в "Спартак", у игрока действует договор с "Миланом". Луису нравится работа Карреры, он считает "Спартак" великим клубом", - сказал Велоз.

Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.