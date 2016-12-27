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Посвященная ЧМ-2018 экспозиция открылась в Екатеринбурге

Спорт
27 декабря, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Двухсторонняя композиция в виде отдельных объемных декоративных элементов, представляющая изображение фирменного стиля города-организатора, установлена в самом сердце Екатеринбурга
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В Екатеринбурге открылась экспозиция города как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Двухсторонняя композиция в виде отдельных объемных декоративных элементов, представляющая изображение фирменного стиля города-организатора, установлена в самом сердце Екатеринбурга - торгово-развлекательном центре "Гринвич". Во время церемонии открытия все желающие смогли сделать памятные снимки на фоне экспозиции и принять участие в футбольных мероприятиях, подготовленных организаторами.

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В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие посол Екатеринбурга на ЧМ-2018, вратарь ФК "Урал" Андрей Тимофеев, представители волонтерского центра Уральского федерального университета.

Еще один объект, посвященный грядущему чемпионату мира, установлен в самом центре Екатеринбурга - в Историческим сквере на Плотинке. Он представляет собой инсталляцию в виде гигантских букв и цифр RUSSIA 2018. Подобные объекты уже есть в других городах-организаторах. Теперь такой проект, ставший своеобразным подарком для горожан к грядущему новому году, успешно реализован и в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

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