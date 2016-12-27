Федор Емельяненко не будет секундантом во время поединков Молдавского и Немкова в Японии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Известный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко не будет секундировать российских бойцов Вадима Немкова и Валентина Молдавского во время их поединков в Японии. Об этом ТАСС сообщили в организации Rizin.

"Федор не приедет в Японию. Ему самому в начале 2017 года предстоит бой", - сказал собеседник агентства.

Немков на новогоднем турнире сразится с 29-летним бразильцем Алисоном Висенте. Молдавский проведет поединок против поляка Шимона Байора.